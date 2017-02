Pub

Os resultados deveram-se à queda do valor da libra devido ao Brexit e também por causa do escândalo de corrupção que a empresa atravessou

Foram 4,6 mil milhões de libras (5,41 mil milhões de euros) em perdas, antes do acerto dos impostos, que a Rolls Royce registou em 2016. É o pior resultado de sempre da marca e uma das maiores perdas corporativas de sempre do Reino Unido, atrás do Royal Bank of Scotland, que em 2008 perdeu 24 mil milhões de libras (28 mil milhões de euros).

