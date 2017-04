Pub

Aumento das receitas publicitárias para as companhias de aviação poderá ser uma das consequências do uso destas tecnologias

As viagens de avião poderão sofrer grandes mudanças nos próximos anos. Há empresas do sector e algumas startups que estão a testar novas tecnologias. Entre outras coisas, poderão aumentar as receitas publicitárias das companhias de aviação e, teoricamente, dar mais tempo para a tripulação dedicar-se aos passageiros, de acordo com a Bloomberg.

