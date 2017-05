Pub

Até final de março foram pagos 710 milhões de euros em incentivos às empresas, mais 86% do que no período comparável do Qren

No arranque do ano, o ritmo de pagamentos dos programas de incentivos às empresas estão a ser processados duas vezes mais depressa dos que no período comparável de 2016, revelou esta quarta-feira, Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia