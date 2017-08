Pub

Chegada de refugiados à Europa aumenta as probabilidades de exploração de indivíduos vulneráveis. Em Portugal, falha a aplicação das leis.

Portugal está entre os 20 países europeus onde aumentou o risco de escravatura moderna em 2017, de acordo com o relatório da consultora Verisk Maplecroft. Só que, enquanto a maioria dos países mal classificados viram aquele risco crescer devido ao acolhimento de refugiados e migrantes, no caso português é a inoperância das autoridades que deveriam fiscalizar o cumprimento das leis laborais, a par do aumento do trabalho temporário e dos relatos de servidão e tráfico humano, que colocam o país na categoria de risco médio de escravatura moderna.

