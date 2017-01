Pub

José Ricciardi promete que vai tentar lançar a reconstrução do Grupo Espírito Santo, confessando porém ter "vergonha" dos "últimos 10/15 anos" do BES

José Maria Ricciardi, ex-presidente do Banco Espírito Santo Investimento (BESi) e do Haitong Bank, confessa que percebeu demasiado tarde que "as pessoas perdem a cabeça pelo dinheiro e o que são capazes de fazer pelo dinheiro", lamentando ter "confiado em certas pessoas" da organização a que pertencia, o grupo Espírito Santo.

