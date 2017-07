Pub

O ex-líder do BES diz que grande parte da sua vida hoje é dedicada a defender-se em processos judiciais

A situação do GES estava bastante deteriorada. O reconhecimento de perdas potenciais nos resultados semestrais de 2014 do BES levaram a prejuízos consideráveis. Como é que estas empresas chegaram ao ponto de ter de pedir proteção de credores? Concorda que os ativos estavam sobreavaliados?

É evidente que a área não financeira estava a atravessar graves problemas de organização e gestão, e posso confirmar que falhámos nesse aspeto. Mas estávamos a tratar de superar o problema e não podemos menosprezar o impacto que a crise teve sobre o combustível da destruição que foi vermos o rating do nosso país cair ao nível do lixo. O rating que é o grande indicador de tudo. Tal como aconteceu com outras grandes empresas não financeiras, dificultou o acesso a financiamento por parte de empresas que pertenciam ao GES, que sofreram tanto como as outras nesse período. Ainda assim, nessas dificílimas condições, a auditoria da PwC - imposta e encomendada pelo Banco de Portugal em outubro de 2013 e entregue em 14 de março de 2014 -, reconheceu que o conjunto destas empresas era viável e sustentável no período de 5 a 10 anos. Portanto, pediamos tempo.

