O antigo presidente do BES criticou o Banco de Portugal e o BCE por terem imposto a resolução do banco.

O antigo presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, reagiu hoje à operação de venda do Novo Banco. À entrada do Tribunal de Santarém, onde está a ser avaliado o pedido de recurso do antigo presidente do BES à contraordenação aplicada pelo Banco de Portugal, Ricardo Salgado referiu que a venda do Novo Banco demonstrou como a resolução do BES "foi um erro monumental".

