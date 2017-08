Pub

Dívida pública já passou os 249 mil milhões, batendo um novo máximo histórico no final de junho. Trata-se de um aumento de quase 4% face a junho de 2016. Parte dele vem da acumulação de depósitos: almofada cresceu 8%

A economia estará a crescer atualmente ao ritmo mais elevado dos últimos 17 anos, acima de 3%, mas, apesar desta expansão do produto interno bruto (PIB), o peso da dívida pública no PIB continua a aumentar porque o endividamento avança ainda mais rápido.

O governo continua a acumular depósitos por razões de cautela financeira, contando estas verbas para a dívida total, de acordo com as regras europeias.

Os dados ontem divulgados pelo Banco de Portugal mostram que, assumindo que a expansão do PIB deste ano é como diz o governo ou a Comissão Europeia (1,8%), o rácio da dívida, um dos indicadores-chave do Pacto de Estabilidade, dos mais escrutinados pelos credores, estará nos 130,5% do PIB no final do primeiro semestre. Admitindo que a retoma é melhor (2,5%, como projetam FMI ou Banco de Portugal), o endividamento acumulado até junho alivia para 128,5%.

Mas, em ambos os casos, o peso dessa dívida apurado no final do primeiro semestre regista um dos aumentos mais pronunciados dos últimos anos, apesar do esforço de pagamento antecipado ao Fundo Monetário Internacional (FMI), o credor que cobra as taxas de juro mais elevadas. O seu preço ronda atualmente os 4,4%, ao passo que os credores europeus (Comissão e zona euro) cobram entre 1,9% e 2,7% de juro, conseguindo já o país ir aos mercados buscar dinheiro a dez anos a taxas próximas dos 4%.

Na atualização do boletim estatístico referente ao endividamento público, o Banco de Portugal, a entidade responsável pelo apuramento desses valores, diz que Portugal devia 249 mil milhões de euros aos credores, um máximo histórico em termos absolutos. Traduz-se num aumento homólogo de quase 4% em junho.

As séries do banco central mostram que a dívida pública nominal está a crescer ininterruptamente desde março do ano passado. Como referido, o rácio da dívida, um dos critérios cimeiros do Pacto de Estabilidade, continua a subir apesar de o governo ter abatido mais cedo mil milhões junto do FMI.

Neste ano, o FMI já recebeu da República cerca de 2,7 mil milhões de euros no âmbito do plano de pagamento antecipado. Falta pagar ainda 2,6 mil milhões até final de 2017.

O governo continua a reforçar o valor que tem em "depósitos", onde está incluída a tal almofada de segurança orçamental. Vai amortizando alguma dívida, mas também vai aos mercados contrair muito mais em empréstimos, o que faz subir o fardo do endividamento sobre a economia e os contribuintes.

O dinheiro que sobra vai sendo posto de parte (fica em depósitos) para pagar eventuais deslizes no défice (que o governo quer baixar para 1,5% neste ano) ou para financiar parte do ano que vem.

Esta segunda razão foi assumida oficialmente, mas há coisas que ainda podem acontecer entretanto, como alguma necessidade de recapitalizar de empresas públicas ou mais ajudas a bancos, por exemplo. Seja como for, os "cofres cheios" (da administração central), como dizia a anterior ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, continham 19,7 mil milhões de euros no final de junho. Está em linha com os valores médios recorde dos últimos três anos, aliás. Em junho, a reserva subiu quase 8%, ao dobro do ritmo do stock total de dívida. A retoma mais forte pode ajudar à leitura mais benigna desta subida da dívida.

O INE diz que "o indicador de atividade económica aumentou entre março e maio, após ter estabilizado em fevereiro, prolongando a trajetória ascendente iniciada em agosto de 2016". O BdP indica que, em junho, a economia cresceu 3,4%, melhor registo em 17 anos.

O núcleo de estudos económicos da Universidade Católica acredita que o crescimento pode chegar a "3,3% no segundo trimestre". O ministro da Economia, Caldeira Cabral, diz que "há alguns sinais de que o segundo trimestre possa ter um crescimento superior a 2,8%".