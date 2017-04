Pub

Governo do PS promete trajetória descendente no défice, mais postos de trabalho na economia, mais investimento e uma gestão mais branda do emprego público

A retoma projetada para a economia portuguesa no Programa de Estabilidade (PE), enviado ontem à noite ao Parlamento, é igual à que se previa há exatamente um ano. No entanto, a carga fiscal, embora desça no horizonte de projeção (que agora vai até 2021), vai pesar mais do que se dizia em abril do ano passado.

De acordo com o novo PE, que será debatido na Assembleia no dia 19, e depois enviado a Bruxelas para ser avaliado, a economia ganha alguma força (cresce 1,8% neste ano e chega a 2021 com um ritmo de 2,2%); o desemprego cai (de 9,9% da população ativa em 2017 para 7,4% em 2021) e o défice público recua de 1,5% neste ano até um excedente de 1,3% em 2021.

O governo diz que "no horizonte até 2021 a gestão orçamental assentará na diminuição da despesa (-3 pontos percentuais do produto interno bruto face a 2017) acompanhada de uma redução da receita, sobretudo da receita fiscal (-0.6 p.p. do PIB)". Ou seja, a consolidação orçamental dos próximos anos é para ser feita pelo lado da despesa, essencialmente.

Com isso, "o saldo primário [sem juros] reforçar-se-á", permitindo "alcançar o objetivo de médio prazo e o recuo da dívida pública para 109,4% do PIB em 2021". Tudo sinais para que este plano seja acolhido com simpatia pela Comissão Europeia e pelos parceiros europeus, que exigem uma redução do saldo estrutural até se chegar a um excedente de 0,25% do PIB. O governo de António Costa e Mário Centeno acena com um saldo positivo de 0,3% no final do horizonte de projeção (2021), em linha com a tal exigência, que é um dos principais critérios do novo pacto orçamental, agora que o país já está abaixo dos 3% (défice nominal, a medida clássica que vigorou até aqui).

A carga fiscal (impostos mais contribuições sociais efetivas) assume uma trajetória descendente no horizonte de previsão. Mas embora as condições da economia não tenham piorado face há um ano, o fardo dos impostos e dos descontos sobe em nível. Em vez de ser 33,9% do PIB em 2017, o governo estima agora 34,2%. No ano que vem, a carga aumenta ligeiramente, para 34% (era 33,9% em abril de 2016), depois estabiliza em 33,9% em 2019, ano que marca o fim do mandato deste executivo.

O mesmo acontece com o défice público. O rácio diminui, mas os níveis em causa agora são ligeiramente superiores. O défice deste ano deve ficar em 1,5% do PIB (era 1,4% no Programa de Estabilidade de abril de 2016). Em todo o caso, a marca é ligeiramente mais baixa face à do Orçamento do Estado de 2017, feito em outubro passado (esperava-se um défice de 1,6%).

Em 2018, a nova meta do executivo é um défice 1% (era 0,9% há um ano); em 2019 passa a ser défice de 0,3% (era 0,1%).

Depois, as contas públicas portuguesas passam a ser excedentárias em 2020 - o saldo orçamental começa a ser positivo. O novo PE aponta agora para um excedente de 0,4% do PIB em 2020 (igual à projeção do PE do ano passado).

Essa folga deve manter-se, subindo para 1,3% em 2021, um valor histórico e sem precedentes na história moderna do país. A não acumulação de défices é o que garante um menor recurso à dívida pública a prazo.

155 mil empregos até 2019

Em abril de 2016, o governo projetava a criação líquida de 126 mil postos de trabalho na economia, de 2016 até final da legislatura, mas agora subiu a parada. De acordo com cálculos do DN/Dinheiro Vivo, a ideia é criar 155 mil novos postos de trabalho em 2019.

Ainda no capítulo do emprego, mas do setor público, destaque para o alívio na regras das entradas e saídas, que assim podem ajudar a reforçar essa dinâmica geral prevista para a economia nos próximo anos. Desta feita, o governo defende uma "evolução menos negativa do emprego público, que estabiliza a partir de 2020".

Como? Segundo o novo programa, "as despesas com pessoal, que contribuem com uma diminuição de 1,1 p.p. do PIB para a consolidação orçamental" e refletem "até 2019 um rácio de novas entradas por cada saída por aposentação inferior a um e, a partir de 2020, uma estabilização do emprego".

Recorde-se que até aqui o ministro das Finanças, Mário Centeno, defendia que só entraria uma pessoa no Estado por cada duas que saíssem. Esta regra nunca foi efetivamente cumprida, nem as poupanças previstas com ela. Não houve saídas suficientes.

Assim, o novo PE tenta adquirir contornos mais realistas na política do emprego público. Em 2017 e 2018 prevê poupar 31 milhões de euros em cada um dos anos através das novas regras. Há um ano, a poupanças prometidas à Comissão Europeia (que sempre duvidou delas) ascendiam a 122 e 78 milhões de euros, respetivamente, nos dois anos em causa.

Do PE desaparecem também termos como crédito fiscal, complemento salarial anual, imposto negativo, que remetiam para uma medida eleitoral do PS: o apoio aos trabalhadores pobres em sede de IRS. No PE aparece agora uma nova expressão: "apoio aos baixos rendimentos", avaliado em "200 milhões de euros". Na ausência de mais detalhes, o DN/Dinheiro Vivo perguntou às Finanças do que se trata em concreto, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.