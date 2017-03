Pub

É o que está a acontecer nos Estados Unidos, na área da restauração

A subida do salário mínimo nos Estados Unidos está a tornar a ida aos restaurantes mais cara. De acordo com o Wall Street Journal, em vez de aumentarem o preço das refeições, alguns donos de restaurantes estão a acrescentar à fatura uma sobretaxa de 3 a 4%. Tudo para compensar o aumento dos custos laborais, decorrente da subida do salário mínimo. Desta forma, procuram mostrar aos clientes que essa evolução vem com um preço.

