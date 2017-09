Pub

Cofina nega que vá haver uma fusão de redações, mas jornalistas temem pelo futuro

"Não há fusão de redações" na Cofina. A garantia dada ontem por Octávio Ribeiro, diretor-geral editorial do grupo de media, ao Dinheiro Vivo não afastou os receios que se levantaram entre os trabalhadores da Cofina, que assistiram ontem, sem aviso, ao início de obras no interior do edifício-sede do grupo no Alto dos Moinhos.

