Decisão surge após vários anunciantes, incluindo o Governo britânico, terem retirado publicidade por terem anúncios ao lado de conteúdos extremistas

No Reino Unido o grupo Havas decidiu congelar o investimento publicitário no Google e no YouTube depois de anúncios dos seus clientes terem surgido ao lado de conteúdos online "questionáveis ou inseguros" e não ter obtido garantias do Google de que o seu conteúdo vídeo é classificado de forma suficientemente rápida ou com os filtros corretos. O Google já anunciou uma "revisão profunda" das suas políticas de publicidade, dando maior controlo às marcas sobre onde os seus conteúdos irão aparecer, o que deverá acontecer nas próximas semanas, prometem.

