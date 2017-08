Pub

O uso de cartão de crédito para pagar as compras de regresso às aulas é uma opção para as famílias com filhos em idade escolar.

Mais de um terço das famílias portuguesas pondera utilizar cartão crédito nas compras para o novo ano letivo (36%), esta intenção é superior à expressada em 2016 (27%), segundo o estudo Observador Cetelem Regresso às Aulas 2017, realizado pela empresa de estudos de mercado Nielsen.

