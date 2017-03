Pub

O ministério das Finanças assumiu hoje o compromisso de pagar os reembolsos do IRS mais cedo do que no ano passado.

Arranca amanhã a época de entrega de declarações de IRS relativas aos rendimentos de 2016. Para marcar a data, o ministério das Finanças recordou hoje em comunicado as principais alterações com as quais os contribuintes se irão deparar na submissão das suas declarações. As mudanças mais relevantes prendem-se com a questão do IRS Automático, que irá abranger um milhão e 800 mil contribuintes, e também o facto de passar a existir um prazo único para todos os contribuintes submeterem as suas declarações.

