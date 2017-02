Pub

A redução temporária do Pagamento Especial por Conta (PEC) foi aprovada com os votos contra do PSD e a abstenção do CDS/PP.

A descida do PEC, que veio substituir a redução da Taxa Social Única foi aprovada esta sexta-feira pela Assembleia da República, com os votos favoráveis dos apoios que apoiam politicamente o governo. O PSD votou contra e o CDS/PP que também tinha apresentado uma proposta nesta área, absteve-se.

