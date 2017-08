Pub

Catalisadores, filtros de partículas, sistemas híbridos e combustíveis sintéticos são apostas para reduzir emissões

França e Reino Unido já marcaram 2040 como o princípio do fim dos motores de combustão. A partir desse ano, só poderão ser vendidos automóveis movidos a energias alternativas. Entretanto, várias cidades por todo o mundo já começaram a restringir a circulação de veículos, sobretudo a gasóleo, por causa dos efeitos nocivos do óxido de azoto (NOx) e do dióxido de carbono.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia