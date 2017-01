Pub

PSD anunciou que faz a mesma leitura do PCP e do BE na redução da TSU às empresas que pagam o salário mínimo: está contra. UGT aconselha bom senso

Os parceiros sociais que sinalizaram estar disponíveis para assinar um acordo de Concertação Social em torno do aumento do salário mínimo acompanham com um misto de incredulidade e preocupação a tomada de posição do PSD. Pela voz do seu líder parlamentar, Luís Montenegro, os social-democratas vieram esta quinta-feira anunciar que votarão a favor de pedidos de apreciação parlamentar do diploma que formalizar a descida da taxa social única a cargo dos empregadores - uma das contrapartidas que o governo se dispôs a dar às empresas para suavizar a subida do SMN.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia