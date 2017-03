Pub

A prova da Red Bull Air Race que se vai realizar em setembro no Porto e em Vila Nova de Gaia custa seis milhões de euros, revelou esta quarta-feira o presidente do Turismo do Porto e Norte, Melchior Moreira.

