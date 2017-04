Pub

Do total de 25 mil veículos vendidos, cerca de 13.450 foram carrinhas do Model S e outros 11.550 foram os utilitários desportivos do Model X.

A fabricante norte-americana de automóveis elétricos de luxo Tesla continua a bater recordes mundiais de vendas. No primeiro trimestre do ano a marca fundada pelo visionário Elon Musk vendeu 25 mil automóveis, mais 69% do que no período homólogo, depois de ter ultrapassado os problemas nas entregas registados nos últimos meses de 2016.

