Pub

O Provedor de Justiça diz que as recomendações feitas ao Governo para alteração do subsídio de desemprego foram apenas "parcialmente acolhidas".

O Provedor de Justiça alertou hoje que as recomendações feitas ao Governo com vista à alteração do regime do subsídio de desemprego foram apenas "parcialmente acolhidas".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia