Pub

Estado aprovou utilização das reservas livres e da reserva legal, no montante de euro1,41 mil milhões para cobertura de resultados transitados negativos

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) já avançou com a limpeza de parte dos prejuízos que vai extirpar das suas contas através da recapitalização. A limpeza dos resultados transitados faz parte do plano de reforço de capitais do banco público hoje posto em marcha e coube ao banco público confirmar que também já avançou com esta parte do plano.

