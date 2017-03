Pub

O acesso a apoios à reabilitação das cidades, no âmbito do IFRRU 2020, foi hoje objeto de um empréstimo-quadro de 80 milhões de euros do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB), informou o Ministério das Finanças.

