Pub

Novos serviços, lançados no último trimestre de 2016, representam já 10% do negócio internacional

A Rangel, operador líder em serviços logísticos em Portugal, está apostada em liderar as importações da Ásia no espaço de três anos. Lançou, por isso, novos serviços de transporte aéreo e marítimo destinados a facilitar as importações provenientes do continente asiático. Com 1500 trabalhadores e presença assegurada nos cinco continentes, a empresa liderada por Nuno Rangel fechou 2016 com uma faturação de 155 milhões de euros, um crescimento de 1,5% face ao ano anterior.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia