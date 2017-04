Pub

Muitos de nós já vimos o filme "Batman vs. Superman", aquele que registou a melhor bilheteira na estreia de um filme da saga.

Nem todas as pessoas têm a possibilidade de ter o seu próprio Alfred (o mordomo), ou o seu próprio carro preto. Mas, agora, com cerca de 10 mil dólares (9.500 euros) por dia é possível experimentar a vida de Bruce Wayne, o milionário que luta contra o crime. A iniciativa é do The Keating Hotel, em San Diego, nos Estados Unidos.

