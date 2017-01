Pub

Em 2017, Luís Filipe Vieira regressa às grandes infraestruturas: nasce uma rádio, cresce o centro de estágios e entra na hotelaria

Em 2017, o Sport Lisboa e Benfica quer saltar dos relvados, para outros planos de atividade. Depois da BTV, Luís Filipe Vieira quer alargar-se no ramo dos media com uma rádio Benfica e estrear-se no ramo da hotelaria.

