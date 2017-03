Pub

O programa destina-se aos jovens até 25 anos e com nota média igual ou superior a 14 valores.

Estão a decorrer até ao final do mês de março as candidaturas a uma nova edição do Programa Trainee CTT. Recorde-se que este programa é destinado aos jovens recém-licenciados com idades até aos 25 anos e tem a duração de 18 meses.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia