Um currículo bem apresentado é o melhor cartão-de-visita que uma pessoa pode ter para conseguir o emprego ambicionado. Evite estes erros

Quem está à procura de um emprego novo sabe que o currículo é um instrumento fundamental para se conseguir atingir o objetivo pretendido. Afinal, este é o principal cartão-de-visita que um candidato pode apresentar junto de uma empresa recrutamento. É o primeiro contacto que uma pessoa estabelece com o recrutador e, como tal, é fulcral causar uma boa primeira impressão. Não se esqueça de que se um recrutador deparar-se com um currículo com erros, demasiado extenso ou pouco focado provavelmente, não irá prestar atenção à sua candidatura, nem chamá-lo para uma entrevista.

