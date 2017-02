Pub

Procuram-se startups com "alto potencial, um modelo de negócio inovador e escalável, menos de oito anos e fazedores fluentes em inglês

Duelos de startups pela melhor apresentação e uma entrada direta para Singapura para o vencedor final. Este é o conceito do Get in The Ring, a competição internacional que já está presente em 100 países e que vai chegar finalmente a Portugal. As primeiras batalhas estão agendadas para 27 de março, no Centro de Congressos do Estoril. A DNA Cascais vai tratar da organização para Portugal, segundo nota enviada às redações.

