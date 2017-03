Pub

Conheça os principais objetivos deste programa de apoio às empresas portuguesas.

O que é o Programa Capitalizar?

É um programa de apoio à capitalização das empresas e à retoma do investimento, com o objetivo de promover estruturas financeiras mais equilibradas, reduzindo os passivos das empresas economicamente viáveis, bem como de melhorar as condições de acesso ao financiamento das micro, pequenas e médias empresas.

