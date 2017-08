Pub

Maior preocupação é com o desemprego. Quanto ao futuro próximo, a confiança é maior: 45% acha que a situação económica ficará "melhor".

Quase dois terços dos portugueses (cerca de 64%) inquiridos no âmbito do Eurobarómetro da Comissão Europeia consideram que a economia nacional "está em má situação". A maior preocupação das famílias ouvidas é com o desemprego. Mas quanto ao futuro próximo, a confiança parece ser maior: 45% acha que a situação económica vai ficar "melhor".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia