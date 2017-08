Pub

Numa era em que as companhias aéreas disputam a titularidade do voo mais longo do mundo, utilizando aviões com maior autonomia e proporcionando aos passageiros a possibilidade de voos diretos de longa distância, há uma transportadora que é obrigada a fazer o contrário: o voo mais curto do mundo. Veja no vídeo a rota que é utilizada diariamente por estudantes e professores, principalmente, além de profissionais de saúde. Cada passagem custa o equivalente a 34 euros. Por curiosidade, são também muitos os turistas que acabam por fazer a viagem.

