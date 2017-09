Pub

The Inventors chega a mais de 100 escolas em Portugal e também a Espanha e Holanda, e quer criar uma nova geração de inventores

O boom das novas tecnologias já começou há algum tempo, "e é possível fazer imensas coisas com a eletrónica, cada vez mais acessível. No entanto, o sistema de ensino está parado no tempo e não tem respostas para este novo desafio", afirma José Malaquias, que em conjunto com Manuel Câmara, decidiu criar a The Inventors.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia