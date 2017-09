Pub

Pode parecer a altura ideal do ano, dada a rentrée, mas os especialistas em recrutamento têm uma visão diferente

Acabaram-se as férias e setembro marca, além do regresso às aulas, a retomada de funções na maioria das empresas. O oitavo mês do ano pode por isso parecer a altura ideal para enviar currículos, mas os especialistas em mercado laboral dizem que não é bem assim.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia