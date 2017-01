Pub

Enorme procura está a revoltar os produtores espanhóis, que justificam quebra nas vendas por culpa do vinho azul

No último verão, a Gïk, uma empresa espanhola com sede na Biscaia (Espanha), anunciava a chegada de uma proposta inovadora ao mercado de vinhos em Portugal: um vinho azul, leve e com aroma frutado, resultado de mais de dois anos de investigação. Agora, a empresa enfrenta um problema: uma resolução administrativa determina que se é azul, não é vinho.

