Pub

Companhia aérea do Médio Oriente passa pela primeira vez em Portugal em 2017 para recrutamento

A Qatar Airways vai passar pela primeira vez em Lisboa em 2017 para contratar novos tripulantes. A companhia aérea do Médio Oriente vai estar no Hotel Sheraton no sábado, 8 de abril, entre as 9h e as 17h, de acordo com uma publicação na página oficial.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia