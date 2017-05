Pub

Putin quer cooperar com a União Europeia para "alcançar a construção de uma cooperação única do Atlântico até ao Pacífico".

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu hoje para a existência de uma crise do tradicional modelo de crescimento e do Estado social, e para o aumento do protecionismo em detrimento do antigo modelo de globalização.

