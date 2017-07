Pub

Na sexta-feira está prevista nova reunião no Ministério do Trabalho entre trabalhadores e a dona do Meo

Os trabalhadores da PT Portugal reuniram na sexta-feira com representantes da dona do Meo no Ministério do Trabalho para obterem os detalhes dos contratos de transmissão de estabelecimento que permitiu a transferência de 155 trabalhadores para empresas prestadoras de serviços. A PT prometeu uma resposta até meados da próxima semana, adiantou Jorge Félix, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da PT ao Dinheiro Vivo. Há uma nova reunião prevista para o final da semana.

