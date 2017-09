Pub

Empresa nada diz sobre as violações do código laboral ou sobre a mais de uma dezena de casos de assédio descobertos pela ACT

A Altice/PT abordou pela primeira vez os problemas com a lei laboral que tem enfrentado nos últimos meses desde que foi conhecido o relatório da Autoridade para as Condições do Trabalho que confirmou as diversas violações cometidas pela empresa. Contudo, e apesar de ter reunido esta manhã com os sindicatos, a empresa continua sem falar ou justificar publicamente as suas más práticas.

