Iniciativa visa terminar com a situação atual em que existem dois indexantes diferentes: um indexante de apoios sociais e salário mínimo nacional

O PSD apresenta hoje um projeto de lei para o valor do alojamento e das refeições a estudantes do ensino superior ser determinado através do indexante de apoios sociais e assim evitar que estes alunos percam condições económicas.

