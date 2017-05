Pub

PSD, o BE e o PCP defendem que é mais prioritário garantir a qualidade do serviço público de transporte

O PSD, o BE e o PCP manifestaram-se hoje contra o Plano de Desenvolvimento Operacional da Rede do Metropolitano de Lisboa anunciado na segunda-feira pelo Governo, defendendo que é prioritário garantir a qualidade do serviço público de transporte.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia