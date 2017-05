Pub

Opel Corsa será o quarto modelo da marca alemã a recorrer à tecnologia do grupo liderado pelo português Carlos Tavares

A próxima geração do Opel Corsa, um dos mais vendidos da marca alemã, vai contar com tecnologia do grupo Peugeot Citröen (PSA). A informação foi adiantada na segunda-feira por uma porta-voz da empresa francesa à Reuters.

