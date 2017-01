Pub

Procuram-se startups nacionais e internacionais em áreas como a gestão de risco, fintech e insuretech (finanças e seguros) e projetos na área da saúde

A Fosun e a Fidelidade, em parceria com a Beta-i, estão novamente à procura de startups. Estão abertas a partir desta quarta-feira as candidaturas para a segunda edição do programa de aceleração Protechting e que pode levar os três melhores projetos a um roadshow na China. Para o vencedor há um prémio monetário de 10 mil euros.

