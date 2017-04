Pub

Hoje e amanhã, 40 startups selecionadas apresentam as suas ideias de negócio em três áreas distintas: saúde, proteção e prevenção, e serviços.

Dois dias, 40 startups, três minutos de pitch para cada uma, cinco minutos de perguntas e respostas e cinco minutos de avaliação individual por cada elemento do júri. Este será o ritmo frenético vivido hoje e amanhã na segunda edição do programa de aceleração de startups Protechting, uma iniciativa da Fosun e da Fidelidade, em parceria com a Beta-i.

