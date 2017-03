Pub

Associação Lisbonense de Proprietários diz que alteração se vai traduzir "num novo aumento da carga fiscal sobre o património imobiliário".

A transferência da avaliação de imóveis para as autarquias, prevista na proposta de descentralização de competências do Governo, merece oposição da Associação Lisbonense de Proprietários, que receia um aumento da carga fiscal através do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia