Pub

Mudanças propostas para supervisão serão apresentadas nas próximas semanas e ficarão em debate durante três meses. Centeno pede "consenso alargado"

Mário Centeno, ministro das Finanças, apontou esta tarde no Parlamento que as propostas do governo para alterar o modelo atual da supervisão financeira serão divulgadas "nas próximas semanas" e que ficarão "em debate público" nos três meses seguintes.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia