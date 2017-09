Pub

Santander Totta lança este ano 30 bolsas de excelência que tornam gratuito o 1.º ano de licenciatura dos melhores caloiros da Nova SBE

- A partir de agora e até 2022, os 30 caloiros com melhor média de admissão aos cursos de Gestão e Economia da Nova - School of Business and Economics (SBE) não vão ter de pagar as propinas do seu primeiro ano de licenciatura. Tudo porque o Banco Santander Totta decidiu, no âmbito da sua parceria com esta universidade, premiar a excelência daqueles que agora iniciam a sua vida académica nesta instituição.

