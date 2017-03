Pub

Famílias estão a gastar mais e a procurar o comércio de proximidade

Os portugueses estão a gastar mais nas suas visitas ao supermercado. Ou à mercearia, já que o comércio tradicional está a registar uma procura crescente. No primeiro mês do ano, as famílias portuguesas gastaram 611,5 milhões de euros nas suas compras para a casa, mais 2,5% do que em igual período do ano passado.

