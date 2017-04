Pub

Quota das marcas de distribuição volta a recuar o ano passado, para 33,1%. Hipers e discount reforçam quota de mercado.

As promoções não param de crescer e já representam 44,8% das vendas no retalho alimentar o ano passado, uma subida face aos 41,9% registados em 2015, segundo os dados do Barómetro de Vendas da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED). O retalho alimentar fechou o ano o ano passado com vendas de 11,658 mil milhões de euros, uma subida de 3,6% face ao ano anterior. Globalmente, as vendas do sector de retalho (alimentar e não alimentar) subiram 3%, para 19,522 mil milhões de euros.

