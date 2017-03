Pub

Ainda assim, quase metade dos inquiridos, 47%, afirma não ter hábitos de poupança.

No espaço de um ano, o número de portugueses que garante poupar todos os meses mais do que triplicou. O último estudo sobre literacia financeira do Cetelem mostra que 13% dos inquiridos poupa com regularidade mensal, um número que compara com os 4% registados no ano passado.

