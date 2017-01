Pub

As palavras de May surtiram efeito imediato no mercado cambial, com a libra a valorizar 2,49%, para 1,2377 dólares.

A primeira-ministra do Reino Unido rejeitou esta terça-feira uma "meia saída" da União Europeia, o que significa que o país vai abandonar o mercado único. No discurso de hoje aos diplomatas Theresa May deixou, porém, a garantia de que o acordo final terá de ser votado no Parlamento britânico.

